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Сегодня, 07:36

Радченко: «Переход Коваленко в «Оренбург» — это правильное решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко на правах аренды в «Оренбург».

«Коваленко в «Зените» давали немало шансов, он в команде уже достаточно долгое время. Сейчас он проигрывает конкуренцию, а в его молодом возрасте нужно получать как можно больше игровой практики, поэтому переход в «Оренбург» — это правильное решение.

Почему именно «Оренбург»? Многое зависит от позиции, которую нужно усилить той или иной команде. Здесь нет большой разницы для Коваленко, где играть: в «Оренбурге» или, например, в «Ростове». Но у «Зенита» хорошие отношения с «Оренбургом», поэтому это понятный трансфер. Для Александра главное — получать практику и прогрессировать», — цитирует Metaratings.ru Радченко.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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