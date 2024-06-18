Радченко: «Не исключаю, что Латышнока отдадут в аренду»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в петербургский клуб.

«Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером. Латышонок — молодой вратарь, неплохо выглядел в прошлом сезоне. Перспективный футболист с российским паспортом. Наверное, кто-то из голкиперов теперь уйдет из клуба. Но Латышонку еще надо будет выиграть конкуренцию у Кержакова и остальных. Я не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее», — цитирует Metaratings.ru Радченко.

14 июня «Зенит» объявил о переходе голкипера, с которым был подписан контракт до 2028 года. В сезоне-2023/24 Латышонок сыграл 34 матча во всех турнирах, пропустив 44 мяча и восемь раз сохранив ворота в неприкосновенности.