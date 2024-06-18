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Сегодня, 06:52

Радченко: «Не исключаю, что Латышнока отдадут в аренду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал переход вратаря Евгения Латышонка из «Балтики» в петербургский клуб.

«Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером. Латышонок — молодой вратарь, неплохо выглядел в прошлом сезоне. Перспективный футболист с российским паспортом. Наверное, кто-то из голкиперов теперь уйдет из клуба. Но Латышонку еще надо будет выиграть конкуренцию у Кержакова и остальных. Я не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее», — цитирует Metaratings.ru Радченко.

14 июня «Зенит» объявил о переходе голкипера, с которым был подписан контракт до 2028 года. В сезоне-2023/24 Латышонок сыграл 34 матча во всех турнирах, пропустив 44 мяча и восемь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-ne-isklyuchayu-chto-zenit-otdast-latyshonka-v-arendu-373715/
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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