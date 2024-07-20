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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 03:35

Радченко: «Сейчас в «Зените» очень хорошая конкуренция в связи с приобретением новых футболистов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от старта нового сезона в РПЛ.

«Говоря об ожиданиях от старта РПЛ, надо ориентироваться, наверное, на то, что «Зенит» показал в матче за Суперкубок против «Краснодара». Потому что тренерский штаб наверняка готовил команду к первому официальному матчу. Сейчас в команде очень хорошая конкуренция в связи с приобретением новых футболистов. А что касается матча в Самаре, то надо посмотреть, в каком состоянии будут «Крылья», будут ли они играть в своем стиле, как играли в последние годы, или против «Зенита» придумают что-то другое, понимая, что в открытом футболе петербуржцам сложно противостоять... Матч в любом случае будет интересным, потому что для каждой из команд будет важно начать сезон с победы», — цитирует «РБ Спорт» Радченко.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
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