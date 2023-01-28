Радченко: «Уход Малкома не будет глобальной проблемой для «Зенита»

Сегодня, 12:38
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о возможном переходе форварда питерской команды Малкома в «ПСЖ».
«Малком — топ-игрок европейского уровня. Если ему поступает такое предложение от такого клуба, к этому нужно отнестись с пониманием. Мы все знаем, что это за команда и какого уровня футболисты там играют. Но ему, безусловно, будет очень тяжело. Конкуренция там очень большая и все топ-футболисты. Малком очень здорово сыграл первый отрезок сезона. Но у «Зенита» такой состав, что тренерский штаб найдет варианты заменить его. Это не будет такой уж глобальной проблемой для «Зенита», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».
25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования