Радченко: «Сейчас Сычевой сидел бы на скамейке запасных «Зенита»

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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого заиграть в питерском клубе.
Ранее сообщалось, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.
«С нападающими у «Зенита» все в порядке. В первой части чемпионата игроки группы атаки много забивали, очень хорошие футболисты играют в нападении. На данный момент Сычевому очень сложно было бы конкурировать. Он бы оставался на скамейке запасных. Новость про 200 миллионов рублей за Сычевого для «Зенита» — это бред сумасшедшего. За такую сумму его никто не купит», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в РПЛ, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
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