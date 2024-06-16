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Сегодня, 05:11

Радченко: «Если Семак хочет взять Глушенкова, значит видит в этом смысл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в петербургский клуб.

«Локомотив» однозначно не прямой конкурент «Зенита». Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, мне нравилась его игра. Не исключаю, что он действительно может оказаться в «Зените». В «Зените» всегда была большая конкуренция и длинная скамейка запасных. Понятно, что ему придется побороться за место в основном составе. На какой позиции Максим может быть наиболее полезен? Это вопросы к тренерскому штабу и Сергею Богдановичу Семаку. Если его хотят взять, значит видят в этом смысл», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
Максим Глушенков
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