Радченко считает, что Алип еще поможет «Зениту» стать чемпионом

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новость о выкупе клубом защитника Нуралы Алипа из «Кайрата».

«Да, Алип мало времени проводил на поле в «Зените», но иногда он выходил и качественно играл. Наверное, сейчас он проигрывает всем центральным защитникам, которые выходят постоянно в стартовом составе. Но думаю, что этот трансфер сделан с прицелом на будущее. Он еще поможет сине-бело-голубым стать чемпионами, учитывая, что есть матчи, где ротация нужна», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Также экс-игрок «Зенита» предположил, что Деян Ловрен может покинуть питерский клуб после ЧМ-2022.

«Трудно сказать, может ли трансфер Алипа быть как-то связан с возможным уходом Родригао из клуба. Сейчас идет чемпионат мира и Ловрен хорошо играет там, ему может поступить какое-то хорошее предложение и Деян уйдет. Все может быть, не исключаю ничего», — сказал Радченко.

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.