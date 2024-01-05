Радченко: «Не думаю, что «Зенит» будет нацеленно тратить какие-то средства, чтобы кого-то ослабить»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Мы уже давно слышали, что «Зенит» интересуется Ахметовым. По-моему, это было в прошлом или позапрошлом сезоне. Понятно, что «Зениту» нужно усиливаться в этом межсезонье, поэтому они ищут варианты и игроков, которые могут подойти под схему Сергея Богдановича Семака. Но не думаю, что «Зенит» будет нацеленно тратить какие-то средства, чтобы кого-то ослабить», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

26-летний россиянин выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

До «Краснодара» Ахметов играл в «Рубине» и ЦСКА. На его счету 9 матчей за сборную России.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).