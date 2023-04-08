Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:41

Радченко: «Дзюба — угроза для «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между питерской командой и «Локомотивом».

«Дзюба — угроза для «Зенита». Артем в последнее время забивает. Естественно, он будет настраиваться на эту встречу как на принципиальный матч. Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде. Как дополнительная мотивация. Так что, возможно, Дзюба забьет в этой встрече», — приводит слова Радченко Sport24.

Дзюба играл в системе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля, начало — в 20:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-08-radchenko-dzyuba-ugroza-dlya-zenita
Артем Дзюба
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Первый тренер Акинфеева: «У Игоря отличная карьера, его знают во всем мире!»
Писаркий: «Не только губернатор недоволен результатами «Крыльев». Мы сами недовольны этим»
Медина оценил шансы хоккейного ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
РПЛ: «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи 22-го тура
Дерби кубковых неудачников, Дзюба против «Зенита», Юран начинает в «Пари НН». Рабинер — перед 22-м туром РПЛ
«Спартак» — «Динамо»: дерби-искупление. Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев: «Женщины судьи не украсят российский футбол, это мужская игра»

Новиков: «Победа над «Спартаком» не вернет «Динамо» шанс на выигрыш Кубка и завоевание титула»