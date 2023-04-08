Радченко: «Дзюба — угроза для «Зенита»

Ветеран «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между питерской командой и «Локомотивом».

«Дзюба — угроза для «Зенита». Артем в последнее время забивает. Естественно, он будет настраиваться на эту встречу как на принципиальный матч. Конечно, он может создать проблемы «Зениту». Как показывает статистика, очень часто игроки забивают своей бывшей команде. Как дополнительная мотивация. Так что, возможно, Дзюба забьет в этой встрече», — приводит слова Радченко Sport24.

Дзюба играл в системе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля, начало — в 20:00 мск.