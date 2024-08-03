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Сегодня, 09:13

Дмитрий Радченко: «Для Карпина «Зенит» — принципиальный соперник»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Ростова» в 3-м туре РПЛ.

«Я думаю, что между «Зенитом» и «Ростовом» должен получиться интересный матч, для Валерия Карпина это принципиальный соперник. И мы видели, что в кубковой встрече тренер ростовчан сделал значительную ротацию — это значит, что они очень серьезно готовятся к матчу с «Зенитом». Интересно, как «Ростов» будет играть в этом предстоящем матче в Петербурге. Потому что «Зенит» сейчас находится в очень хорошем состоянии, у команды много получается, она много забивает. Так что будет очень интересно, какую схему выберет Карпин», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Зенита» с «Ростовом» пройдет в субботу, 3 августа, на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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