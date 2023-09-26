Радченко: «Пока у «Спартака» не будет стабильности, они не будут претендовать на чемпионство»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко порассуждал о проблемах красно-белых и оценил шансы московской команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Когда у «Спартака» появится стабильность в игре, именно в каждом матче, тогда мы будем говорить о возможном чемпионстве красно-белых. Да, они побеждают в последнее время, но мы видели, как проходили эти матчи. Пока уверенности в игре «Спартака» я не вижу. Они могут проиграть, выиграть, вырвать победу на последних минутах, но проблем много и их нужно исправлять. Какие проблемы у «Спартака»? Мы видели игры, которые красно-белые проводили неудачно, слышали объяснения Абаскаля, которые никто не понимает. Пошли победы — мы сразу говорим о чемпионстве. Завтра «Спартак» проиграет и будем говорить о микроклимате внутри команды. Это народная команда, но пока у них не будет стабильности в игре, вряд ли они будут претендовать на золотые медали. Почему на замену посадили Джикию и стали наигрывать связку Бабича и Дуарте? Я не знаю внутренние дела команды. Но, конечно, у «Спартака» есть проблемы в обороне, есть ошибки. Они видны, их нужно исправлять», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.