Радченко: «В матче с «Црвеной Звездой» очень порадовали Ду Кейрос и Васильев»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение петербуржцев от «Црвены Звезды» на «Кубке PARI Премьер».

«Мы видели, что «Зенит» ведет подготовку к сезону, произошла ротация в основном составе команды. Тренерский штаб правильно распределил нагрузку, которую посчитал нужным. В таких матчах результат не стоит на первом месте. Очень порадовало, что ребята, вышедшие в основном составе, новый бразилец Ду Кейрос и наш молодой воспитанник Васильев, сыграли очень хорошо. Хоть и проиграли, но матч однозначно пойдет в актив тренерскому штабу для анализа», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

4 июля футболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» со счетом 1:2. Ранее на турнире подопечные Сергея Семака обыграли «Нефтчи» (3:1). В заключительном для себя матче «Кубка PARI Премьер» зенитовцы сыграют против «Фенербахче» 9 июня.