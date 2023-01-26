Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Дмитрий Радченко считает, что Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на возможные переходы Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Конечно, для «Нижнего Новгорода» Глушаков и Дзюба — это усиление. Они опытные игроки и еще остаются на плаву. Многие уже говорили, что вряд ли Артем и Денис смогут выйти на какой-то уровень. Глушаков был одним из лучших в «Химках». У Дзюбы был очень непростой период за последний год. Но все же знают, что 2 года назад он был лучшим бомбардиром чемпионата. Уверен, Артем находится в хорошей форме. Да, ему 34 года, но тяжелые удары в его карьере уже были. Зная Дзюбу, он еще хочет играть и приносить пользу российскому футболу. Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Ранее «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-dzyuba-i-glushakov-pomogut-pari-nn-ostat-sya-v-rpl/
Артем Дзюба
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Болельщики провели акцию с российскими флагами на Australian Open
Politico узнала об обсуждении странами Запада поставок истребителей Киеву
В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Данни: «Для Дзюбы возвращение в РПЛ — отличный вариант»
Силкин — о Дзюбе: «Такие игроки, как он, нужны каждому клубу»
Ветеран ЦСКА считает, что Дзюбу выгонят из «Нижнего Новгорода»
Источник: Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»
Масалитин — о Дзюбе: «Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Его проблемы»
Селюк: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру еще раньше, в 2018 году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Радимов считает, что во второй части сезона отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» увеличится