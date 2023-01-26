Дмитрий Радченко считает, что Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на возможные переходы Артема Дзюбы и Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Конечно, для «Нижнего Новгорода» Глушаков и Дзюба — это усиление. Они опытные игроки и еще остаются на плаву. Многие уже говорили, что вряд ли Артем и Денис смогут выйти на какой-то уровень. Глушаков был одним из лучших в «Химках». У Дзюбы был очень непростой период за последний год. Но все же знают, что 2 года назад он был лучшим бомбардиром чемпионата. Уверен, Артем находится в хорошей форме. Да, ему 34 года, но тяжелые удары в его карьере уже были. Зная Дзюбу, он еще хочет играть и приносить пользу российскому футболу. Дзюба и Глушаков помогут «Нижнему Новгороду» остаться в РПЛ», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.