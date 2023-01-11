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Сегодня, 13:30

Радченко: «Если бы в «Зените» не было бразильцев, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что петербуржская команда смогла бы продолжить выигрывать чемпионат России без бразильских игроков.

«Не думаю, что «Зенит» бы стал обычной командой без бразильцев. Если бы их не было в клубе, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ и были бы сильнее всех. Выигрывали бы другие российские топ-клубы чемпионат, если бы у них играли зенитовские бразильцы? Не знаю, как они адаптировались бы в других командах», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильцев в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-esli-by-brazilcev-ne-bylo-v-zenite-to-peterburzhcy-vse-ravno-by-vyigryvali-rpl-219056/
Дмитрий Радченко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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