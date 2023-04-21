Радченко: «Динамо» — дерзкая команда, но увезти очки из Петербурга ей будет очень сложно»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России против «Динамо».

«Динамо» будет очень сложно увезти очки из Петербурга. Во-первых, «Зенит» хочет взять реванш за кубок. Во-вторых, в последнее время играет действительно неплохо — считаю, что и матч с «Ростовом» должны были выигрывать. Кроме того, зенитовцы как можно быстрее хотят приблизиться к чемпионству, так что настрой будет стопроцентный. «Динамо» такая дерзкая команда, хоть много и ошибается, но забивает довольно неплохие голы после атакующих комбинаций. Будем надеяться на зрелищный футбол. «Зенит», понятно, будет играть первым номером, а вот как построит игру «Динамо» — очень интересно», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» завтра, 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.