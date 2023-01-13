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Сегодня, 13:59

Радченко считает, что Сычевому еще рано переходить в «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном будущем переходе Владимира Сычевого в питерскую команду.

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.

«Стоит ли Сычевому переходить в «Зенит»? Если бы им нужен был нападающий, они бы оставили Алберто. У «Зенита» с атакующей линией все в порядке. Они и так много забивают. И можно проводить ротацию, ведь есть два центральных нападающих. На данный момент эта линия укреплена. Сычевому еще работать и работать, доказывать и доказывать. Он только в начале своего пути. Он проводит очень хороший сезон. Но можно вспомнить пример Агаларова. Здесь очень много вопросов. Нужно пожелать парню удачи, чтобы так же продолжал», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radchenko-dopustil-chto-agenty-vkidyvayut-informatsiyu-o-sychevom-i-zenite
Владимир Сычевой
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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