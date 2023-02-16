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Сегодня, 20:52

Радченко: «Переход Баринова в «Зенит» маловероятен. Он ключевой игрок «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я думаю, что переход Баринова в «Зенит» маловероятен. Дмитрий — ключевой игрок «Локомотива» и вряд ли клуб пойдет на то, чтобы терять такого патриотичного футболиста как Баринов. То, что у Дмитрия заканчивается контракт летом, и он станет свободным агентом, если «железнодорожники» его не продлят — это проблемы руководства «Локомотива». Потому что, на мой взгляд, Баринов — ключевая фигура не только на поле, но и за его пределами.

Если летом Кузяев уйдет из «Зенита», а Баринов все-таки перейдет в Санкт-Петербург, то этот размен нельзя назвать равноценным. Далер — футболист немного другого плана, нежели Дмитрий», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей в составе «Локомотива», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-dumayu-chto-perekhod-barinova-v-zenit-maloveroyaten-228472/
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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