Радченко: «Профессиональный контракт — это как кредит. Ты должен отдавать клубу долг»

Экс-игрок сборной России и начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об отношении молодых футболистов к профессиональным контрактам.

«В первую команду «Зенита» попасть очень сложно, мы все это понимаем. Молодой парень может заиграть за другой клуб, за команду не из РПЛ, а из первой или второй лиги. И везде будет другой футбол, другие тренеры, другая схема. Более старшие ребята должны быть готовы к любому стилю игры. Со мной многие не соглашаются, но для меня очевидно, что профессиональный контракт — это как кредит. Все думают «заключил контракт и все». Но нет, ты должен отдавать клубу долги, ты уже клубу принадлежишь, клуб вкладывает в тебя деньги. Многие этого не понимают, к сожалению», — сказал Радченко в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».

53-летний Радченко играл за «Динамо», «Зенит», «Спартак», испнаские «Расинг», «Депортиво Ла-Корунья», «Райо Вальекано» и другие клубы.

После завершения игровой карьеры он работал в детской футбольной школе ФК «Депортиво», в Академии «Зенита». В 2018 году Радченко работал тренером в «Ахмате» и «Зените-2».