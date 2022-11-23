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23 ноября, 19:20

Дмитрий Радченко заявил, что Кирилл Кравцов является лучшим молодым игроком 2022 года

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком года.

«Назвал бы лучшим игроком года Кирилла Кравцова. Он неожиданно хорошо вписался в игру «Сочи», хотя о нем раньше почти никто не знал. Видно, что Кирилл мощный игрок, неплохо действует в опорной зоне. Это открытие чемпионата», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Кравцов стал номинантом премии ДФЛ «Первая пятерка». В этом сезоне он провел 16 матчей за «Сочи», сделав один ассист.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kravtsov-otkry-tie-chempionata-schitayu-on-luchshij-molodoj-igrok-goda/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Дмитрий Радченко
ФК Зенит
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