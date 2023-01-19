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Сегодня, 11:27

Дмитрий Селюк исключил возвращение Иполе в Россию в зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение защитника Филипа Иполе в Россию в зимнее трансферное окно.

21-летний нигерийский защитник играет в аренде за клуб «Хапоэль Хадера». Права на футболиста принадлежат «Сочи».

«Предложения? Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — заявил Селюк «РБ Спорту».

В текущем розыгрыше футболист провел 16 матчей в составе «Хапоэля Хадера». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-hapoe-l-ne-hochet-otpuskat-ipole/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
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П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Сочи
Дмитрий Селюк
0
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