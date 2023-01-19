Дмитрий Селюк исключил возвращение Иполе в Россию в зимнее трансферное окно

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможное возвращение защитника Филипа Иполе в Россию в зимнее трансферное окно.
21-летний нигерийский защитник играет в аренде за клуб «Хапоэль Хадера». Права на футболиста принадлежат «Сочи».
«Предложения? Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — заявил Селюк «РБ Спорту».
В текущем розыгрыше футболист провел 16 матчей в составе «Хапоэля Хадера». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования