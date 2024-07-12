Агент Лоуренса: «Скоро Николас прилетит в Россию»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника Николаса Лоуренса, рассказал о скором прибытии футболиста в Россию для подписания контракта с махачкалинским «Динамо».

«Буквально вчера Николас получил рабочую визу, все в рабочем процессе. Сейчас он в Нигерии, но уже скоро вылетает в Россию. Он здорово проявил себя в Турции. Уверен, «Динамо» он точно поможет», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». В России полузащитник успел поиграть за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».