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Селюк — о достижении Конате: «Стать лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» — большая честь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в комментарии для «СЭ» оценил игру футболиста в текущем сезоне РПЛ.

В матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) 26-летний форвард отличился забитым мячом и возглавил список лучших бомбардиров в истории грозненского клуба.

«Стать лучшим бомбардиром в истории «Ахмата» — большая честь для Конате. Мохамед в очень хорошей форме. У «Ахмата» всегда был очень серьезный настрой. После поражения 1:7 от «Балтики» были сделаны правильные выводы. И мы видим, что команда как заведенная. В конце чемпионата многие играют расхлябанно, думая об отпуске, а «Ахмат» настроен по боевому. Название клуба говорит само за себя. Думаю, что они сто процентов остаются в РПЛ на следующий сезон. Они выполнили эту задачу. Одним из участников побед был Мохамед.

Он неплохо сработался с Адиевым. Но нужно отдать должное его партнерам. Бериша и Садулаев хорошо себя показывают. Вся команда настроена по боевому и помогла Мохамеду забить 4 мяча в последних 4 матчах. Без команды никуда. Он благодарен команде. Думаю, что команда прислушивается к тренеру. Конате стал получать больше мячей и больше забивать», — сказал Селюк «СЭ».

В текущем сезоне Конате провел 33 матча за «Ахмат» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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