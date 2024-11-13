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Сегодня, 16:23

Селюк: «Дзюба прав, что агенты в России — зло»

Руслан Минаев
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Известный российский агент Дмитрий Селюк поделился мнением о скандальном интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«В чем-то обиженный, нужно каждое высказывание рассматривать в определенном контексте. Некоторые вещи он говорит правильные, включая то, что агенты в России — зло. Только 10 процентов тех, которые переживают за карьеру футболистов. Большинство думают только о том, как взять деньги. Я не вижу пока реальных переходов, когда делается карьера. Только переходит футболист в условный «Ростов», его сразу в сборную запихнули и ценник 5 миллионов стал, а он и 500 тысяч не стоит», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Селюк

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