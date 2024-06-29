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Сегодня, 08:35

Селюк: «Нельзя исключать трансфер Соболева в «Зенит»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я не люблю комментировать слухи, потому что слухи на то и слухи, что они могут не соответствовать действительности.

Можно ли устроить трансфер из «Зенита» в «Спартак» или в обратную сторону? Да, это вполне возможно, ведь был же недавно переход Фернандеса в «Зенит». Хотя ранее Марио связывали только с ЦСКА, «Зенит» тогда всем показал что называется, кто в доме хозяин. Поэтому исключать трансфер какого-либо футболиста «Спартака» в «Зенит» нельзя"

В сезоне-2023/24 Соболев в 34 матчах во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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