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Сегодня, 07:58

Селюк: «Губернатор прибивает «Крылья Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Если по началу, когда губернатор выступил и сказал, что он за чистоту в футболе — это похвально. Я за это двумя руками, он своим заявлением вызвал аплодисменты. Но, что получается? То к нему приходит представитель его же клуба и просит на подкуп судей, а теперь он хочет подать заявление против агентов. Пусть он определится кто в чём виноват!

При чем тут агенты и подкуп судей? Он может подавать на агентов, возможно, там были откаты, грабеж бюджета. Но тут же вопрос не в агентах, им же выписывались деньги кем: работника своего же клуба! То есть, вопросы к своему же клубу. Но после заявления о том, что 36 миллионов у «Крыльев Советов» долг перед судьями. «Долг перед судьями», хочу заметить! Если это долг, значит «Крылья» уже воспользовались этим. И, если губернатор заявил, таким образом, команда должна быть или понижена в классе в нижнюю лигу, как это было в Италии с «Ювентусом».

Теперь мне понятна направленность его изречений. Таким образом, он прибивает «Крылья Советов». Потому что команда должна быть наказана понижением и отнять очки. И тогда клуб уходит вниз, а на их место частный клуб «Акрон» и не надо деньги из бюджета ничего давать, стадион тот же, все то же. Это очень удобно для области, и по всей вероятности, этого добивается губернатор», — цитирует Vprognoze.ru Селюка.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Селюк
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