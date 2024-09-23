Селюк: «То, что Гогуа сбивал соперника, это нормально, лучше, чем если бы ситуация обострилась в штрафной»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Седрика Гогуа, прокомментировал удаление своего клиента в матче 9 -го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:0).

«Этот эпизод нужно разобрать и внимательно посмотреть, почему упустили. Там же Филин бежал, там, по большому счету, желтая карточка должна быть, а не красная. Да, он нарушил, но там же был еще игрок. Мне было бы интересно, чтобы судья прокомментировал этот момент. Там не было грубости. Повторюсь, судья мог ограничиться желтой карточкой. То, что Гогуа его сбивал, это нормально, лучше, чем если бы ситуация обострилась в штрафной.

«Спартак» с «Динамо» за восемь минут уже пропустили по голу, вот там есть большие претензии к защитникам, которые получают раз в сто больше, чем Седрик», – цитирует Metaratings.ru Селюка.

Гогуа получил прямую красную карточку на 24-й минуте игры за «лишение соперника явной возможности забить гол».