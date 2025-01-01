Селюк назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал лучших игроков чемпионата России по итогам 18 туров сезона-2024/25.

«Думаю, я не буду оригинален — Батраков, Глушенков и, наверное, Даку. Кордоба — понятно. Они на виду. Главное, чтобы была стабильность у того же Батракова, Глушенкова. Посмотрим, как заиграет Глушенков после того, как поправится. Много неплохих футболистов. Угальде в прошлом году был не такой яркий, к нему было много вопросов, а сейчас действительно выстрелил. У того же Кордобы стабильность, а это признак мастерства. Забивает, отдает, решает», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Манфред Угальде, выступающий за «Спартак», забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах РПЛ. В активе Джона Кордобы («Краснодар») 8 голов и 5 результативных передач в 14 играх. Алексей Батраков, игрок «Локомотива», забил 10 мячей и сделал 6 голевых в 17 встречах. На счету Максима Глушенкова из «Зенита» — 8+2 в 10 играх.