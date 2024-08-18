Селюк: «Только три российских футболиста оправдали свой трансфер в Европу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» назвал топ-3 трансферов российских игроков в Европу.

«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Мостовой и Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Аршавин — больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звездами в своей команде. В Испании играли Радимов, Черышев и другие, но Мостовой был номер один», — сказал Селюк «СЭ».

Мостовой за карьеру выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», и испанские «Сельту» и «Алавес». Карпин играл за испанские клубы «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», Аршавин — за лондонский «Арсенал».