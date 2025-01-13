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Сегодня, 10:45

Селюк: «Угальде в «ПСЖ»? Цель парижан — Осимхен»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк не верит в то, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде входит в сферу интересов «ПСЖ».

— Угальде молодец. Какие к нему сейчас вопросы? Уже забил 15 мячей. Но когда появляются новости об интересе к нему со стороны «ПСЖ»... Мне сложно это комментировать.

Почему? Сегодня парижане интересуются спартаковцем, завтра ты уже читаешь про Хвичу, послезавтра — про Осимхена. Французы весь мир хотят скупить, что ли? Интересуются всеми? Я вас умоляю... Вот Осимхен — это точно трансферная цель «ПСЖ». Я это знаю! По нему велись реальные переговоры с «Наполи», но что-то не срослось. Пока нигериец ушел в аренду в «Галатасарай». Но интерес к нему не пропал.

А что касается Угальде и «ПСЖ», не вижу логики. Да, забил 15 мячей. Но зачем мне платить за человека 30 миллионов? Тем более Манфреду потребовалось полсезона на адаптацию. Сейчас статистика у него хорошая, никто не спорит, но мы говорим об РПЛ. Сможет ли он с ходу начать штамповать голы в «ПСЖ»? Большой вопрос. А там надо давать результат здесь и сейчас. Да и нет у меня данных о предметном интересе к этому форварду.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Чтобы заработать 5-10 миллионов и занять шестое место?» Мнение Селюка
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Селюк
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