Селюк: «Сперцян один из лучших игроков РПЛ, но 15 миллионов евро за него — слишком много»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне.

«Сперцян — хороший футболист, сейчас он действительно один из лучших игроков РПЛ. Но я думаю, что 15 миллионов евро — это слишком много за него. Посмотрим, что будет летом. Я звонил в некоторые клубы, и мне сказали, что даже не знают такого футболиста. Парень он талантливый, тут без вопросов. Но есть ли реальный интерес из Европы — вопрос. Какой чемпионат ему подойдет больше всего? Испания, конечно. Это самый лучший вариант для него», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник провел 23 матча за «Краснодар», забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.