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Сегодня, 16:36

Селюк: «Пиняев — хороший футболист, но он еще не дорос до уровня АПЛ»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в АПЛ.

«Я считаю Пиняева хорошим футболистом, который может перейти в европейский клуб. Просто АПЛ не для него. С его габаритами Сергей сможет играть только в двух-трех командах. В том же «Манчестер Сити», но до этого уровня он еще не дорос», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может перейти в английский клуб.

В текущем сезоне Пиняев провел 32 матча за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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