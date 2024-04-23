Селюк: «Пиняев — хороший футболист, но он еще не дорос до уровня АПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в АПЛ.

«Я считаю Пиняева хорошим футболистом, который может перейти в европейский клуб. Просто АПЛ не для него. С его габаритами Сергей сможет играть только в двух-трех командах. В том же «Манчестер Сити», но до этого уровня он еще не дорос», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок может перейти в английский клуб.

В текущем сезоне Пиняев провел 32 матча за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.