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27 апреля, 20:47

Селюк: «Гинер имеет в клубе штат помощников, а кто будет помогать футболисту?»

Селюк ответил на высказывания Гинера об агентах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Дмитрий Селюк ответил на высказывания Евгения Гинера об агентах.

«Хочу объяснить товарищу Гинеру. На месте журналиста я бы сказал: «Мы знаем, что вы держите свое слово, и это хорошо, похвально. Но таких, как вы в мире, к сожалению, очень мало. Мы знаем много людей, которые свое слово не держат, такие на каждом шагу». На самом деле все просто — уважаемый господин Гинер имеет в клубе штат помощников. А футболист, который толком в школе не обучался, в лучшем случае прочитал «Колобка», должен приходить и всем верить? Тогда все клубы загнали бы игроков в рабство. А так у человека есть представители, которые занимаются его будущим, стратегически выстраивают его карьеру. И кто поможет футболисту, когда у того ломается нога, а клуб говорит — мы тебя долечим, но потом ты нам особо не нужен? Или Гинер возлагает на себя такую ответственность? Или кто будет подписывать футболисту рекламные контракты условно на бутсы, за игру в которых ему заплатят 300-400 тысяч долларов? Кто? Президент клуба? Другой вопрос — многие бы легионеры приехали в ЦСКА без агентов? Гинер, конечно, скажет — мы бы уговорили, отправили своего спортивного директора, хотя это не так», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен. А если я не обманываю и дорожу ими (футболистами), зачем тогда агент?». «РБ Спорт» связался с Дмитрием Селюком и спросил у него, зачем нужны агенты.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-giner-imeet-v-klube-shtat-pomoshhnikov-a-kto-budet-pomogat-futbolistu/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
Евгений Гинер
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