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Сегодня, 22:28

Селюк — о матче «Пари НН» — «Родина»: «Команда РПЛ проигрывает команде ФНЛ. Это страшно»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от стыковых матчей между «Пари НН» и «Родиной» (3:0, 0:2).

«Ломакин, владелец «Родины» — мой товарищ. Мы смотрели сегодня с ним вместе этот матч. Конечно, надо было в первом матче не проигрывать 0:3. Однако «Родина» первый сезон в ФНЛ и сразу играет в стыковых матчах. Это определенно достижение. Вопрос к «Пари НН». Команда РПЛ проигрывает команде ФНЛ на домашнем поле. Это говорит об уровне некоторых команд премьер-лиги. Это страшно», — сказал Селюк «СЭ».

«Родина» уступила «Пари НН» по сумме двух матчей со счетом 2:3 и не смогла выйти в РПЛ.

Первая лига
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
Дмитрий Селюк
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