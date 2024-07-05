Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

Агент Селюк: «Переход Лоуренса в махачкалинское «Динамо» возможен»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем полузащитника Николаса Лоуренса.

«Переход в махачкалинское «Динамо» возможен. Его хотят видеть в команде, посмотрим, что будет дальше. В ближайшие дни все должно решиться. Это хороший игрок», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Лоуренс выступал за турецкий «Карагюмрюк». Летом 23-летний нигериец покинул клуб в статусе свободного агента.

В России Лоуренс успел поиграть за «Химки», «Тамбов» и «Олимп-Долгопрудный».

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Дмитрий Селюк
0
Читайте также
Обновлен список российских спортсменов с допуском на Олимпиаду-2024 в Париже
Украина Ястремская отказалась пожимать руку бывшей россиянке Грачевой
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске
Травму Мбаппе преуменьшали, Роналду могут наказать из-за кардиограммы. Что нужно знать о четвертьфиналах Евро-2024
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Силы ПВО уничтожили 50 БПЛА ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В «Динамо» заявили, что летом не получали предложений по Тюкавину

Круговой: «ЦСКА мог оказаться на 1-2 месте, если бы не терял очки на последних минутах»