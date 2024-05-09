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Сегодня, 11:14

Селюк: «Пари НН» зовет какого-то Илича, а не Мостового. Этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил клубам РПЛ пригласить Александра Мостового главным тренером.

«Пари НН» зовет какого-то Сашу Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил! Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать. Мостовой и Аршавин — это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол. Единственная проблема и большая ошибка Мостового в том, что он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», — приводит слова Селюка Legalbet.

«Пари НН» после увольнения Сергея Юрана назначил главным тренером Сашу Илича, который выступал с Мостовым за «Сельту».

Источник: Legalbet
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Селюк
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