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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, готов ли форвард к переходу в топ-клуб.
В 16-м туре РПЛ грозненский клуб обыграл на выезде «Зенит» (2:1), а Конате забил гол.
«Готов ли Конате к переходу в топ-клуб? Да, он всегда готов. Нужно, чтобы и «Ахмат» был готов. Конате — один из лучших нападающих РПЛ. Смолов тоже забил семь мячей забил, но у него несколько голов с пенальти. У Мохамеда все голы рабочие. Одно дело играть в «Зените» или «Спартаке», а другое — в «Ахмате». Николсон стоит 8 млн евро, но Конате посерьезнее. Мохамед работает больше на команду», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
В текущем сезоне Конате провел 15 матчей в составе «Ахмата» в РПЛ, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.
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