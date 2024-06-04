Агент Селюк: «До зимы увидим, что Станкович в «Спартаке» — это ошибка»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» сейчас преобладает югославская тематика. Там сербский гамбит, все время что-то творится. Станкович был очень хорошим футболистом, но не думаю, что он будет таким же тренером. Дам ему в «Спартаке» максимум год. А так, до зимы увидим, что это ошибка», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ с 50 очками. Концовку сезона красно-белые доигрывали под руководством боснийца Владимира Слишковича.