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Сегодня, 12:18

Агент Селюк: «До зимы увидим, что Станкович в «Спартаке» — это ошибка»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У «Спартака» сейчас преобладает югославская тематика. Там сербский гамбит, все время что-то творится. Станкович был очень хорошим футболистом, но не думаю, что он будет таким же тренером. Дам ему в «Спартаке» максимум год. А так, до зимы увидим, что это ошибка», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице РПЛ с 50 очками. Концовку сезона красно-белые доигрывали под руководством боснийца Владимира Слишковича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-selyuk-do-zimy-uvidim-chto-stankovich-v-spartake-e-to-oshibka/
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Дмитрий Селюк
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