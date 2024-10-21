Агент Селюк: «Ташуев выправит ситуацию в «Ахмате». Но ему нужны немного другие игроки»

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» поддержал главного тренер «Ахмата» Сергея Ташуева в связи с тяжелым положением команды в турнирной таблице.

— Во-первых, должен сказать, что и я, и Конате, чьи интересы представляю, внимательно следим за «Ахматом», переживаем по поводу последних результатов, — говорит Селюк. — Мы с Конате потом обсуждаем игры грозненцев. Да, результаты неважные, но пока никакой катастрофы не произошло.

Лично я верю, что «Ахмат» поправит турнирное положение. Почему? Считаю Ташуева квалифицированным тренером, который ставит игру. Он умеет работать в стрессовых ситуациях, у него есть характер. Однако в данном случае не все зависит от него. Имею в виду селекцию, состав. Нужны определенные изменения, вкрапления.

Ташуев в позапрошлом сезоне привел «Ахмат» к пятому месту. Все ему аплодировали, все его хвалили. Потом с Сергеем расстались. Пришел Ромащенко. Под него взяли определенных футболистов. Затем расстались с Ромащенко, назначили Адиева. Под Адиева купили новых игроков. В принципе, обычная ситуация.

Но сейчас то новый тренер. Ташуев возглавил команду, но он не набирал этот состав. Нужно время, чтобы понять возможности всех игроков, а зимой усилиться. В квалификации данного специалиста я не сомневаюсь.

Но «Ахмату» нужны футболисты в каждую линию. Не только нападающий. Просто есть игроки, которые уже довольно долго находятся в команде. И их мотивация притупилось. Не видно от них сумасшедшей самоотдачи. Надо брать голодных до побед ребят.

Более того, считаю, «Ахмату» стоит делать ставку на местных воспитанников. Почему бы не пойти по пути, который избрал «Атлетик» из Бильбао? Почему бы и нет? Чечня — особенный регион, где нельзя делать определенные вещи. Игрокам-мусульманам тут легче адаптироваться. Я бы не хотел обижать всех бразильцев, но вот они довольно карнавальные ребята, которые не особо любят бороться на поле.

Посмотрите на махачкалинское «Динамо». Там очень много своих воспитанников, очень скромные зарплаты. Но какая самоотдача, какой настрой! Ребята буквально бьются на поле. Отсюда и набор очков.

В «Ахмате» мне нравится Садулаев. Местный парень, выделяется своим отношением к делу.

Так что нужны определенные новички. Ташуев решит задачу. Если усилятся зимой и вернутся в строй Богосавац и Бериша, «Ахмат» будет думать не только о сохранении прописки в РПЛ, но и явно замахиваться на большее.

Повторюсь, Ташуеву нужны футболисты немного другого уровня. Верю в Сергея Абуезидовича. А кто если не он? Я других российских тренеров, которые выправят положение в «Ахмате», сейчас не вижу. Иностранцы же априори в грозненском клубе не смогут эффективно работать. Не забывайте и еще одну сильную черту тренера Ташуева. Он здорово готовит команды в зимнюю паузу. После сборов его игроки хорошо выглядят физически, и команда играет в агрессивный, результативный футбол. Это станет решающим фактором в весенней части чемпионата, — сказал Селюк «СЭ».