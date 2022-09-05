Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 20:50

Селюк — о возможной замене Цорна на Ротенберга: «К Боре все отлично относятся»

Селюк прокомментировал возможное назначении Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива»
Антон Иванов

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора в «Локомотиве».
«Ротенберг может заменить Цорна? Почему бы и нет. Он человек из клуба. К нему все отлично относятся — и в клубе, и болельщики «Локомотива». Боря точно не будет забирать деньги клуба себе в карман. Или тратить их глупо на Марко Раконьянца», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что руководство «Локомотива» с высокой долей вероятности отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.

5 сентября «Локомотив» объявил об уходе Марвина Комппера с поста тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Томас Цорн
3
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Источник: Борис Ротенберг сменит Томаса Цорна в «Локомотиве»

Бояринцев заявил, что в текущем сезоне другим клубам по силам навязать борьбу «Зениту» за чемпионство