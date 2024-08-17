Селюк: «Крыльям» нет смысла увольнять Осинькина и ставить вместо него марионетку»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможные тренерские отставки в клубах Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не думаю, что Игоря Осинькина уволят. Это хороший тренер. Ничего страшного, что проиграли три-четыре матча. Время еще есть. При Осинькине «Крылья» играют в хороший футбол. Нет смысла сейчас ставить вместо него марионетку. Клуб грамотно себя ведет, поэтому тренера оставят.

Следующая отставка тренера, думаю, будет в «Пари НН». Но все будет зависеть от результатов, потому что и кривые победы могут спасти. Последние матчи они выигрывают случайно, на удаче. Те же «Химки» играли лучше них. Но в «Пари НН» пришел спортивным директором Александр Удальцов, а это грамотный специалист. Они разберутся. Надо разгребать наследие Юрана, который привел непонятных футболистов», — приводит слова Селюка Legalbet.

После четырех туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место с 3 очками. «Пари НН» под руководством Саши Илича расположилось на шестой строчке с шестью баллами.