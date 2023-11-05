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Сегодня, 22:40

Селюк — о Конате: «Если станет свободным агентом, то точно пойдет в Европу»

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Известный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал возможный трансфер футболиста в зимнее трансферное окно.

«Предложения по Конате ближе к зиме точно будут, иначе если его сейчас никто не возьмет, то в мае он уйдет как свободный агент, но в этом статусе он точно пойдет в Европу», — цитирует агента «Спорт День за Днем».

В этом сезоне 25-летний Конате провел 19 игр во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Спорт День за Днем
Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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