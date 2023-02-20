Селюк: «Гогуа подпишет контракт, но не с «Химками»

Сегодня, 13:08
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что Седрик Гогуа не останется без клуба на вторую часть сезона.
«По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с «Химками». Подпишет ли контракт с «Химками? Нет. Наоборот. Подпишет, но не с «Химками». Российский ли это будет клуб? Нет, не из России», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
28-летний защитник Седрик Гогуа до сих пор находится на просмотре в «Химках», однако за считанные дни до закрытия трансферного окна в России контракт с ивуарийцем так и не подписан.