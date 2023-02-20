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Сегодня, 13:08

Селюк: «Гогуа подпишет контракт, но не с «Химками»

Селюк рассказал, что Гогуа не останется без клуба на вторую часть сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что Седрик Гогуа не останется без клуба на вторую часть сезона.

«По Гогуа определенность должна появиться завтра, пока он еще с «Химками». Подпишет ли контракт с «Химками? Нет. Наоборот. Подпишет, но не с «Химками». Российский ли это будет клуб? Нет, не из России», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

28-летний защитник Седрик Гогуа до сих пор находится на просмотре в «Химках», однако за считанные дни до закрытия трансферного окна в России контракт с ивуарийцем так и не подписан.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-po-gogua-opredelennost-budet-zavtra-podpishet-kontrakt-no-ne-s-himkami/
Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
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