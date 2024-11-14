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Сегодня, 01:30

Агент Селюк: «Представитель Дзюбы звонил мне с просьбой устроить Артема в «Химки»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что представитель нападающего Артема Дзюбы просил его помочь с переходом форварда в подмосковные «Химки».

«Он считает, что ему никто не нужен, но почему-то всегда от его лица выступает некий Леонид Гольдман, который, кстати, звонил мне, чтобы Артем перешел в «Химки». Не сам Артем звонил, а Гольдман. Если Артем считает, что он талантливый футболист, который мог играть в Европе, мог достичь определенного уровня, если он считает, что у него великая карьера, но заканчивает ее в «Акроне», а на любом стадионе на него плюют, поносят и обзывают — ну, не знаю. Я считаю, что гораздо лучше карьера у Франческо Тотти, который играл в одной команде, перед ним преклоняются все болельщики, уважает вся страна», — сказал Селюк.

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

В сентябре 2024 года 36-летний форвард стал игроком «Акрона». В этом сезоне нападающий провел за клуб 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2025 года.

Источник: ODDS.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Селюк

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