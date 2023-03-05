Дмитрий Селюк: «Дзюба лучший российский нападающий, он однозначно пригодился бы любой команде»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:1).

«Дзюба лучший российский нападающий, он однозначно пригодился бы любой команде. До перехода в «Локомотив» его все хейтили, только я его поддерживал. Железнодорожники сделали хорошее приобретение, Лантратов в первом тайме сделал сумасшедший сейв, Пиняев очень хорошо смотрелся. Первый гол Дзюба забил на опыте, когда выставил ногу, молодой нападающий не факт, что вот так сыграл бы. Забить «Ростову» для Дзюбы было дополнительной мотивацией и получается, что Артем забил три гола игрокам сборной России», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона.

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.