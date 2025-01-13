Селюк: «Если «Спартак» продаст Угальде, кто будет забивать? Шамар? Соболева вернут?»

Агент Дмитрий Селюк выразил уверенность в том, что зимой «Спартак» не продаст нападающего Манфреда Угальде.

— Готов поспорить, что зимой «Спартак» никуда его не продаст. Будь то «ПСЖ» или «Монако». Если москвичи сейчас расстанутся со своим ведущим нападающим, грош им цена! Объясню. Вы хотите стать чемпионами или как?

Угальде купили за 13 миллионов. Потратили деньги на зарплату, на агента. Так? А теперь намерены продать за 20 или 30? Ну и что в остатке? Какая выгода? Заработаете вы 5 миллионов. Ну максимум 10. А дальше-то что? Кто будет забивать? Шамар Николсон? Или Соболева вернут?

«Спартак» всего в двух очках от «Краснодара». В двух, понимаете? Вся борьба еще впереди. Но по тому, как команда Станковича выглядела перед паузой, она была явно сильнее всех конкурентов! Так зачем же сейчас убирать своего ударного форварда? Чтобы опять откатиться на шестое место? И что скажут болельщики? Для «Спартака» даже второе место — неудача. А сейчас есть реальный шанс побороться за золото!

«Спартаку» надо не Угальде продавать, а думать, куда пристроить Николсона. От Виллиана Жозе уже избавились. На очереди Шамар.