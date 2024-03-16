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16 марта, 13:46

Селюк: «Мы контактируем с другими клубами по Конате»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Будущее Конате? Сейчас он в «Ахмате», сосредоточен только на этом клубе. Он хочет помочь команде, как можно выше подняться по таблице. У него прекрасные отношение с клубом. Что касается будущего, то есть общение с другими командами. Контакты есть, но сейчас все внимание Конате на «Ахмате», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Конате в 19 матчах нынешнего сезона РПЛ отметился 5 голами. Контракт форварда с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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