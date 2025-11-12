Селюк о назначении Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива»: «Лучший кандидат! Клуб будет чистым и прозрачным»

12 ноября, 17:33
Бывший агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» его назначение на пост генерального директора «Локомотива».
«Это лучший представитель футбольной общественности. Он завоевывал с «Локомотивом» трофеи, знает жизнь изнутри, руководил всем молодежным департаментом. Борис знает о клубе все: начиная от проблем 7-летних воспитанников и заканчивая основной командой. Лучшего кандидата быть не может! При нем «Локомотив» будет чистым и прозрачным.
Мы видим, что за время работы Ротенберга в департаменте было большое вливание молодежи в основной состав. Для меня кажется странной покупка Комличенко, а это трансфер Леонченко. Нельзя забыть, как покупались футболисты в «Локомотив», когда в руководстве были немцы. Где они все сейчас? Эта рокировка позволит «Локомотиву» бороться за тройку. Ни в одном клубе нет функционера, который прошел все ступеньки до генерального директора. Борис — человек, который борется за свою репутацию. Я уверен, что в «Локомотиве» не будет вещей, которые будут позорить клуб — то, что было раньше», — сказал Селюк «СЭ».
Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.
Старшой0754
а что скажет хова?
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
Не. Всё-таки сказочный )
13.11.2025
Diman_madridista
Вот это ему нализывают. Уже второй день
13.11.2025
Mick Bush
Старина-баснописец Крылов всё знал уже тогда. И про кукушку тоже....
13.11.2025
fell62
Лизун обыкновенный )))
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
В надежде на возможное трудоустройство, вероятно
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
Анекдот года
13.11.2025
m_16
А зачем Боре это надо? Там у семьи денег - РЖД целиком можно купить.
13.11.2025
выдр
И Васю Кикнадзе не забыть.
12.11.2025
Mv Mv
Селюк - а еще он будет у пеня покупать игроков. Всякий шлак
12.11.2025
TokTram_
Чистым? Прозрачным? Боря что, отрёкся от семьи?!
12.11.2025
Gordon
Ничего не имею против этого (!) Ротенберга, но вот Селюк... Фу.
12.11.2025
Славомудр Приморский
Ну вот, сразу взял и уделал фекалиями с ног до головы... Кто ж с ним после селючьей похвалы дело иметь захочет?
12.11.2025
Nik
ну прям как зенит
12.11.2025
Пан Юзеф
Вот! Толковый менеджер же!
12.11.2025
Sergey Sparker
"При нем «Локомотив» будет чистым и прозрачным". Это несомненно Ротенберги все такие. Потому и нищеброды.
12.11.2025
оппонент
Чистота и прозрачность как-то слабо вяжется со взглядами общественности на его деятельность и родственников-покровителей.
12.11.2025
MMT
Сосюк
12.11.2025
Millwall82
проблема российского спорта в том, что этот спорт просто захвачен кумовством. Не только спорт, на самом деле, экономика туда же. Или все СМИ (кому принадлежат), любой бизнес, любые более-менее крупные деньги. Это в один момент хорошо так шарахнет по стране, только поздно уже будет, деньги будут отмыты в других юрисприденциях.
12.11.2025
Haiaxi
Поэтому и лижет. Деньгами запахло.
12.11.2025
Saiga-спринтер
Пан, такой "специалист" как Боря Ротен, который берг, сможет иметь откаты не тольуо с 7-летних, но и с их родителей. Проблема то привычно решаемая.
12.11.2025
Haiaxi
Прям туда
12.11.2025
Haiaxi
Чисто и прозрачно - это явно не про семейку Бергов.
12.11.2025
Ganimed
Ну один евр... Европеец поздравил другого, у нас это в порядке вещей:sunglasses:Эти европейцы уже заели на, расплодились как тараканы и их никакой дуст не берет:face_with_hand_over_mouth:
12.11.2025
Иван Л.
Самая распространённая в России фамилия! Ап чьом речь?)
12.11.2025
Пан Юзеф
Основной проблемой 7-летних воспитанников являтся то, что они не проходят в основной состав. Но при Борисе Борисовиче эта проблема будет решена.
12.11.2025
UDJ
Фамилия Ротенберг никак не ассоциируется с чистотой и прозрачностью. Как и Селюк. Вот сейчас через этого мегаагента трансферы пойдут.
12.11.2025
shpasic
ещё б вернуть Сухину, Лосюка и Ольгу Юрьевну
12.11.2025
Saiga-спринтер
Если такой около-футбольный жучок, как некто Селюк нахваливает одного из Ротенов, которые берги, то явно в паравозе всё не чисто и не прозрачно.
12.11.2025
Дм
"Это лучший представитель футбольной общественности" Ну вот как лизнул? А? Прям.....Эх!
12.11.2025
Koira1
лизоблюд
12.11.2025
Наталья П
Еще какой.
12.11.2025
тихоновнавсегда
Лизун...
12.11.2025