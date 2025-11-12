Видео
12 ноября, 17:33

Селюк о назначении Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива»: «Лучший кандидат! Клуб будет чистым и прозрачным»

Дарик Агаларов

Бывший агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал «СЭ» его назначение на пост генерального директора «Локомотива».

«Это лучший представитель футбольной общественности. Он завоевывал с «Локомотивом» трофеи, знает жизнь изнутри, руководил всем молодежным департаментом. Борис знает о клубе все: начиная от проблем 7-летних воспитанников и заканчивая основной командой. Лучшего кандидата быть не может! При нем «Локомотив» будет чистым и прозрачным.

Мы видим, что за время работы Ротенберга в департаменте было большое вливание молодежи в основной состав. Для меня кажется странной покупка Комличенко, а это трансфер Леонченко. Нельзя забыть, как покупались футболисты в «Локомотив», когда в руководстве были немцы. Где они все сейчас? Эта рокировка позволит «Локомотиву» бороться за тройку. Ни в одном клубе нет функционера, который прошел все ступеньки до генерального директора. Борис — человек, который борется за свою репутацию. Я уверен, что в «Локомотиве» не будет вещей, которые будут позорить клуб — то, что было раньше», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

33

  • Старшой0754

    а что скажет хова?

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не. Всё-таки сказочный )

    13.11.2025

  • Diman_madridista

    Вот это ему нализывают. Уже второй день

    13.11.2025

  • Mick Bush

    Старина-баснописец Крылов всё знал уже тогда. И про кукушку тоже....

    13.11.2025

  • fell62

    Лизун обыкновенный )))

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В надежде на возможное трудоустройство, вероятно

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Анекдот года

    13.11.2025

  • m_16

    А зачем Боре это надо? Там у семьи денег - РЖД целиком можно купить.

    13.11.2025

  • выдр

    И Васю Кикнадзе не забыть.

    12.11.2025

  • Mv Mv

    Селюк - а еще он будет у пеня покупать игроков. Всякий шлак

    12.11.2025

  • TokTram_

    Чистым? Прозрачным? Боря что, отрёкся от семьи?!

    12.11.2025

  • Gordon

    Ничего не имею против этого (!) Ротенберга, но вот Селюк... Фу.

    12.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Ну вот, сразу взял и уделал фекалиями с ног до головы... Кто ж с ним после селючьей похвалы дело иметь захочет?

    12.11.2025

  • Nik

    ну прям как зенит

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Вот! Толковый менеджер же!

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    "При нем «Локомотив» будет чистым и прозрачным". Это несомненно Ротенберги все такие. Потому и нищеброды.

    12.11.2025

  • оппонент

    Чистота и прозрачность как-то слабо вяжется со взглядами общественности на его деятельность и родственников-покровителей.

    12.11.2025

  • MMT

    Сосюк

    12.11.2025

  • Millwall82

    проблема российского спорта в том, что этот спорт просто захвачен кумовством. Не только спорт, на самом деле, экономика туда же. Или все СМИ (кому принадлежат), любой бизнес, любые более-менее крупные деньги. Это в один момент хорошо так шарахнет по стране, только поздно уже будет, деньги будут отмыты в других юрисприденциях.

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Поэтому и лижет. Деньгами запахло.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан, такой "специалист" как Боря Ротен, который берг, сможет иметь откаты не тольуо с 7-летних, но и с их родителей. Проблема то привычно решаемая.

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Прям туда

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Чисто и прозрачно - это явно не про семейку Бергов.

    12.11.2025

  • Ganimed

    Ну один евр... Европеец поздравил другого, у нас это в порядке вещей:sunglasses:Эти европейцы уже заели на, расплодились как тараканы и их никакой дуст не берет:face_with_hand_over_mouth:

    12.11.2025

  • Иван Л.

    Самая распространённая в России фамилия! Ап чьом речь?)

    12.11.2025

  • Пан Юзеф

    Основной проблемой 7-летних воспитанников являтся то, что они не проходят в основной состав. Но при Борисе Борисовиче эта проблема будет решена.

    12.11.2025

  • UDJ

    Фамилия Ротенберг никак не ассоциируется с чистотой и прозрачностью. Как и Селюк. Вот сейчас через этого мегаагента трансферы пойдут.

    12.11.2025

  • shpasic

    ещё б вернуть Сухину, Лосюка и Ольгу Юрьевну

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Если такой около-футбольный жучок, как некто Селюк нахваливает одного из Ротенов, которые берги, то явно в паравозе всё не чисто и не прозрачно.

    12.11.2025

  • Дм

    "Это лучший представитель футбольной общественности" Ну вот как лизнул? А? Прям.....Эх!

    12.11.2025

  • Koira1

    лизоблюд

    12.11.2025

  • Наталья П

    Еще какой.

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Лизун...

    12.11.2025

