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Сегодня, 17:41

Селюк: «Дзюба может поработать вместе с Губерниевым, поучиться и стать неплохим футбольным комментатором»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, чем может заняться экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба после завершения игровой карьеры.

«Думаю, Дзюба мог бы начать обучаться на профессию спортивного менеджера, а потом пойти работать в какой-нибудь клуб в руководство. Из него мог бы получиться спортивный деятель. Также он может поработать вместе с Губерниевым, поучиться у него и стать неплохим футбольным комментатором. Он был бы комментатором с хорошим юмором. Также Дзюба мог бы пойти отучиться на футбольного тренера. Но это будет уже его выбор и его семьи», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-dzyuba-mozhet-porabotat-vmeste-s-gubernievym-pouchitsya-i-stat-neplokhim-futbolnym-kommentatorom-222667/
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Селюк
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