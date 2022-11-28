Дмитрий Сенников: «Для меня назначение Ульянова не так интересно. Важна работа Галактионова в «Локо»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора московского клуба. Об этом стало известно 28 ноября.

«Может ли Ульянов сейчас помочь «Локомотиву»? Он же руководитель. Мне кажется, важнее, когда приходит новый главный тренер, а не спортивный директор. Для меня это назначение не так интересно. Важна работа Галактионова.

Зимой могут подписать молодых игроков из «Крыльев»? Да, кого-то подпишут. В зимнее трансферное окно мы точно увидим новичков в «Локомотиве». Некоторые легионеры покинут клуб. Я в этом уверен", — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России по футболу «Локомотив» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 13 очками.

13 ноября железнодорожники объявили о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Ранее он работал в «Нижнем Новгороде».