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Дмитрий Сенников: «Батраков больше напоминает Лоськова, чем Аршавина»

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

«Батраков не новый Аршавин. Алексей другого плана футболист, он мобильный, у него хорошая передача. Батраков больше напоминает Лоськова, чем Аршавина. Алексей может уехать в Европу и стать основным футболистом сборной России», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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